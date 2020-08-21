Коммуниста из Мосгордумы отправили под домашний арест в рамках дела о мошенничестве

Пресненский райсуд столицы поместил депутата Мосгордумы Олега Шереметьева под домашний арест до 18 октября в рамках уголовного дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), делится "МБХ медиа".

На прошедшем сегодня заседании парламентарий вину в инкриминируемом ему преступлении не признал.

"Предъявленное обвинение я не признаю, поскольку оно основано на заявлении бывшей помощницы Кузнецовой, которая мстит за то, что ее уличили в мошенничестве", - сообщил он.

Как полагают следователи, с ноября 2019 года по февраль 2020-го парламентарий ежемесячно подготавливал и предоставлял в аппарат думы документы о премиях для своих помощников - от 350 до 600 тысяч рублей. По мнению СК, сведения были заведомо ложными. Своими действиями он причинил материальный ущерб столичному бюджету в размере более 2 млн рублей.

Шереметьев стал депутатом Мосгордумы в сентябре прошлого года от партии КПРФ. Его поддержал проект Алексея Навального "Умное голосование".