Глава МО "Гавань" вышла с пикетом в поддержку Навального к петербургскому штабу политика

Руководитель петербургского МО "Гавань" Нэлли Вавилина встала в одиночный пикет у стен местного штаба оппозиционера, поделились соратники политика у себя в Telegram-канале.

В руках муниципал держит плакат с надписью "Навальный #живи".

Ранее сегодня главврач омской больницы, где лежит оппозиционер, объявил, что предварительный диагноз, поставленный ему, - нарушение обмена веществ. Кроме того, омские медики заявили, что в организме политика нет опасных ядов.

Между тем, спецборт из Германии с утра дежурит в аэропорту Омска. Теоретически, Навальный мог бы оказаться в Германии уже сегодня, однако российские врачи не дали согласия на его транспортировку.

Напомним, политик почувствовал себя резко плохо в салоне самолета, который летел из Томска в Москву. Для госпитализации Навального, потерявшего сознание, потребовалась экстренная посадка в Омске. Сейчас политик находится в коме. Его сторонники полагают, что Навального могли отравить в томском аэропорту, где оппозиционер пил чай. Акции в поддержку политика прошли в нескольких городах России. О петербургском манифесте рассказывал ЗАКС.Ру.

Фото: Штаб Навального в Петербурге