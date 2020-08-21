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14:50

Лукашенко - о протестах: США подготовили заварушку, но в ближайшие дни мы всё решим

фото ЗакС политика Лукашенко - о протестах: США подготовили заварушку, но в ближайшие дни мы всё решим

Белорусский глава Александр Лукашенко считает, что ситуация в стране чрезмерно политизирована, однако не катастрофична и вполне решаема - в ближайшие дни он обязательно всё урегулирует, информирует "БелТА".

В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заверил Лукашенко.

Кроме того, он в очередной раз обвинил страны ЕС и США в организации протестов.

"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Нам готовили эту вот заварушку. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться, и самолеты летать, это неслучайно", - полагает политик.

В Белоруссии протесты и забастовки не утихают с 9 августа, когда Лукашенко в шестой раз объявили победителем выборов с разгромным "счетом".

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