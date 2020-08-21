Дачу Кочкина в Сестрорецке воссоздадут по программе "Рубль за метр"

Разрушенную дореволюционную дачу Кочкина, находящуюся в Сестрорецке и являющуюся региональным памятником, выставили на торги, которые пройдут 30 сентября в рамках программы "Рубль за местр", сообщает сайт КГИОП. Срок аренды - 49 лет.

Стартовая цена на предстоящем аукционе составит размер ежемесячной арендной платы: арендатор, который возьмет на себя работы по восстановлению, до их завершения будет платить как минимум 304 тысячи рублей в месяц. Когда цель будет достигнута, а на работы отводится не более семи лет, арендатор будет платить всего по рублю с каждого квадратного метра.

Деревянное здание, занимающее почти 400 квадратных метров, появилось на улице Максима Горького в самом начале прошлого века. В нем жил чиновник Николай Кочкин. На сегодняшний день состояние дачи не позволяет как-либо ее использовать.