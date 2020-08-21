Резник записал видео, поддержав требование вывезти Навального из России

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник 21 августа опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором поддержал требовании Юлии Навальной о скорейшей транспортировке ее мужа Алексея Навального в европейскую клинику.

Парламентарий отметил, что как и многие его земляки, встревожен ситуацией вокруг оппозиционного политика, который второй день находится в коме в омской Больнице скорой медицинской помощи №1.

"Мы считаем, что здоровью и жизни Алексея угрожает реальная опасность. Мы поддерживаем требование супруги Алексея Юлии Навальной разрешить его транспортировку за пределы Российской Федерации. Присоединяемся к ее требованиям", - сообщил Резник.

Ранее Юлия Навальная обратилась к Владимиру Путину с требованием о разрешении транспортировки ее супруга в Германию. Жена оппозиционера утверждает, что для незамедлительной транспортировки имеются все возможности, однако этому препятствуют омские врачи.

Ближайшие соратники Навального уверены, что отказ выпускать пациента за пределы омской больницы обусловлен политическими причинами. Юлия Навальная заявила журналистам, что еще утром 21 августа "готовили документы на транспортировку и поэтому здесь (на территории БСМП №1 - ЗАКС.Ру) находилась транспортная полиция. Изначально не для того, чтобы сообщить какие-то данные о веществе, которое находятся на каких-то вещах или на Алексее, а для того, чтобы помочь с транспортировкой".

Позже врачи больницы вновь заявили, что Навальный не транспортабельный. Его соратники полагают, что оппозиционера не выдают в надежде дождаться, пока исчезнут остатки неизвестного вещества, которым, возможно, он был отравлен.

Напомним, находящийся в коме Навальный почувствовал себя плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По последним сообщениям от местных врачей, серьезные и внезапные проблемы со здоровьем вероятнее всего обусловлены не отравлением, а нарушением обмена веществ.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.