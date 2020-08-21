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16:15

УФАС вскрыло новый картель на рынке школьного питания

фото ЗакС политика УФАС вскрыло новый картель на рынке школьного питания

Петербургское управление ФАС сообщило об обнаружении очередного картельного сговора на торгах, связанных с обеспечением детских садов и школ продовольствием. Он проявился при розыгрыше 49 контрактов на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. Картель составили фирмы "Артис-детское питание", "Фирма Флоридан", "База Мария" и "Лимак-Нева", поставлявшие еду в детские и образовательные учреждения Приморского и Выборгского районов.

Как всегда в таких случаях, на этих 49 торгах снижение цены было минимальным и, соответственно, борьба игроков являлась исключительно формальной. Более того, обнаружилась электронная переписка, в которой участники согласовывали между собой роли и договаривались о победителе в том или ином конкурсе.

Примечательно, что некоторые из названных организаций проходят по подобному делу, возбужденному по уголовной статье: дело связано с аналогичными нарушениями, но уже на территории Колпинского района.

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