УФАС вскрыло новый картель на рынке школьного питания

Петербургское управление ФАС сообщило об обнаружении очередного картельного сговора на торгах, связанных с обеспечением детских садов и школ продовольствием. Он проявился при розыгрыше 49 контрактов на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. Картель составили фирмы "Артис-детское питание", "Фирма Флоридан", "База Мария" и "Лимак-Нева", поставлявшие еду в детские и образовательные учреждения Приморского и Выборгского районов.

Как всегда в таких случаях, на этих 49 торгах снижение цены было минимальным и, соответственно, борьба игроков являлась исключительно формальной. Более того, обнаружилась электронная переписка, в которой участники согласовывали между собой роли и договаривались о победителе в том или ином конкурсе.

Примечательно, что некоторые из названных организаций проходят по подобному делу, возбужденному по уголовной статье: дело связано с аналогичными нарушениями, но уже на территории Колпинского района.