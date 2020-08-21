Смольный намерен заморозить ставки для арендаторов городской недвижимости

Комитет имущественных отношений Петербурга подготовил проект постановления, согласно которому ставки на аренду нежилых помещений в 2021 году должны остаться прежними. На 2022 и 2023 годы заложен коэффициент повышения 1,04.

"В настоящее время рынок аренды недвижимости находится в стагнации, положительная динамика рынка продаж и аренды отсутствует, в том числе, в связи с изменением экономической ситуации вследствие распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Учитывая, что на рынке аренды недвижимости не ожидается существенного увеличения или уменьшения арендных площадей, основное влияние на размер арендной платы будет оказывать инфляция", - говорится в пояснительной записке к документу.

В комитете также заявили, что предложенная мера позволит сохранить социальную стабильность и поддержать петербургских предпринимателей.

Проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе. По ее итогу его вынесут на одобрение городского правительства.