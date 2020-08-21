Депутат Госдумы Власов добивается благоустройства набережной на Юго-Западе Петербурга

25-летний депутат Государственной думы от ЛДПР Валерий Власов заинтересовался бюджетом Петербурга на следующий год и официально попросил вице-губернатора Николая Бондаренко внести в него такую статью расходов, как благоустройство побережья Финского залива в Красносельском районе.

"Территория набережной Финского Залива в Красносельском районе давно нуждается в серьёзном благоустройстве, многие инициативные группы предоставляли свои проекты оборудования данной зоны, но, к сожалению, пока не получили поддержку", - прокомментировал жест "жириновца" его петербургский однопартиец Юрий Ломакин.

По его словам, набережная в ее нынешнем виде плоха, в частности, тем, что недоступна для маломобильных граждан.

Отметим, что берег Финского залива на Юго-Западе - давняя тема для петербургских протестов. Жители "Балтийской жемчужины" месяцами пытаются защитить полюбившийся им и называемый "жемчужным" пляж от прокладывания автомобильной трассы.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.