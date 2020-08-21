Активист Крисевич получил пять суток ареста за акцию на Троицком мосту

Политический активист Павел Крисевич, проведший протестный перфоманс под Троицким мостом на этой неделе, сообщил ЗАКС.Ру, что Дзержинский районный суд отправил его 21 августа под административный арест на 5 суток.

Акция заключалась в том, что ее участник привязал себя тросом к опоре моста и сорвался в воду. Перфоманс был посвящен поддержке политзаключенных.

По словам Крисевича, его вменяли мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) за якобы использование мата во время акции. При этом, в самом протоколе о правонарушении не указано, о каком именно мате идет речь, заявил активист. Крисевич сообщил, что намерен оспаривать арест.

Напомним, художника задержали после акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 20 августа. Крисевича отвезли в 1 отдел полиции и оставили там на ночь.

Фото: Sotavision