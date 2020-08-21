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18:57

Муниципалы Петербурга и Ленобласти требуют перевезти Навального в другое медучреждение

фото ЗакС политика Муниципалы Петербурга и Ленобласти требуют перевезти Навального в другое медучреждение

Муниципальные депутаты Петербурга и Ленинградской области опубликовали открытое письмо к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. В нем они требуют от властей страны прекратить препятствование транспортировке оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме в омской больнице. По мнению депутатов, оппозиционера необходимо перевезти в то медицинское учреждение, которое выбрала его семья. Это гарантированное Конституцией право человека, отметили мундепы:

"Мы, нижеподписавшиеся муниципальные депутаты г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области просим обеспечить выполнение прав человека, гарантированных Конституцией Российской Федерации". 

На момент публикации заметки под обращением подписалось уже 86 человек. Среди них главы муниципальных образований №72 Павел Швец и "Гавань" Нэлли Вавилина, а также замглавы МО "Гавань" Сергей Кузин, замруководителя МО "Владимирский округ" Виталий Боварь, замглавы МО "Васильевский" Алексей Касаткин и другие. 

Напомним, Навальный был госпитализирован с самолета в больницу Омска в тяжелом состоянии утром 20 августа. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что его могли отравить через чай, который Навальный выпил в аэропорту перед полетом. В настоящий момент врачи Омской больницы не поставили диагноз оппозиционеру и заявили, что его нельзя перевозить. Жена Навального обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием вывезти ее супруга в больницу ФРГ. 

 

 


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