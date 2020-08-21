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19:20

Люди в белых халатах встали в пикеты в поддержку Навального в центре Петербурга

фото ЗакС политика Люди в белых халатах встали в пикеты в поддержку Навального в центре Петербурга

У Гостиного двора в центре Петербурга вечером 21 августа проходит серия одиночных пикетов в поддержку Алексея Навального, который находится в коме в омской больнице. 

Люди с плакатами стоят вдоль Гостиного двора на расстоянии примерно 50 метров друг от друга. Некоторые из них одеты в белые медицинские халаты, в руках они держат плакаты "Нам стыдно за наших коллег", "Отпустите Навального" и другие. 

Двое из этих пикетчиков сообщили ЗАКС.Ру, что работают в родильных домах Петербурга. Один из них представился Алексеем и сказал, что он анестезиолог.  Еще одна участница акции представилась Ольгой и сказала, что работает акушером. Фамилии и точные места своей работы пикетчики называть отказались. Ольга отметила, что акция готовилась медиками заранее. 

Одновременно на Невском проходят сменяемые пикеты сторонников политика из штаба Алексея Навального.

Полицейские проверяют паспортные данные людей с плакатами. Проводить акцию сотрудники МВД не мешают.

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Напомним, Навальный был госпитализирован в больницу Омска в тяжелом состоянии утром 20 августа. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что его могли отравить через чай, который Навальный выпил в аэропорту перед полетом. Врачи омской больницы долгое время говорили о невозможности транспортировки пациента в другое учреждение за пределами России. Жена Навального обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием вывезти ее супруга в больницу ФРГ. 

Сергей Еремеев

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