Патриарх Кирилл призвал россиян чаще думать о "собственном конце света"

Предстоятель РПЦ Кирилл в очередном публичном выступлении заявил, что христианам важнее беспокоиться не о возможном конце света как конце всего человечества, а о "конце света собственном". Свой довод он подкрепил цитатами из священных книг, настаивая на важности постоянных мыслей о физической кончине.

"Наша жизнь здесь обусловливает наше вечное бытие, и потому забота о спасении души должна быть самым важным приоритетом. Все иное нужно поставить на периферию", - цитирует его слова сайт РПЦ.

Для того, чтобы показаться на том свете в наиболее приличном виде, по словам Кирилла, нужно никого не осуждать и ни на кого не злиться.