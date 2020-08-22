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10:24

Находящегося в коме Навального доставили в Берлин

фото ЗакС политика Находящегося в коме Навального доставили в Берлин

Санитарный самолет, вылетевший нынешней ночью из Омска для того, чтобы обеспечить отравленному политику Алексею Навальному лечение в Германии, приземлился в Берлине, сообщила в своем Twitter пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.

"Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается", - говорится в одном из последних ее твитов.

Напомним, что Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание на пути из Томска в Москву. Его поместили в омскую больницу. Местные врачи объяснили его тяжелое состояние нарушением обмена веществ. Окружение политика, в свою очередь, утверждает, что имело место покушение на убийство, и считает, что российская сторона специально затягивала его транспортировку в Германию с целью скрыть следы злодеяния.

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