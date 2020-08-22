Еще 4921 россиянин заразился коронавирусной инфекцией (в Петербурге +183)

Правительственный сайт "стопкоронавирус.рф" опубликовал официальные данные о заражении россиян коронавирусной инфекцией нового типа в течение последних 24 часов. С утра прошлого дня распространенный диагноз зарегистрировали еще у 4 921 соотечественника. Первую тройку регионов, как всегда, возглавила Москва (+687), за ней следуют Петербург (+183) и Подмосковье (+161).

За прошедшие сутки летальный исход наступил у 121 человека с инфекцией, а выздороветь в течение этого времени смогли 6 147 пациентов.

Всего с начала пандемии в России инфекционное заболевание COVID-19 выявили у 951 897 человека, а не смогли пережить недуг 16 310 зараженных. Россия продолжает занимать четвертую строчку в рейтинге государств, пострадавших от распространения заразы, ставшей одним из главных символов года. Впереди нее находятся только США, Бразилия и Индия.