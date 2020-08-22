На здании северо-западного Росприроднадзора возник баннер в поддержку башкирских экоактивистов

Петербургские члены Российского социалистического движения (РСД) повесили на забор здания Росприроднадзора по СЗФО баннер со слоганом "Куштау важнее прибыли!", выражая тем самым солидарность с протестующими этим летом в Башкирии людьми, которые защищают известняковую гору Куштау от попыток ее срыть.

Лагерь экоактивистов несколько раз разгоняли при помощи силовиков, чоповцев и даже "титушек", попрой применяя спецсредства. Бенефициар возможного уничтожения древнего шихана Куштау - Башкирская содовая компания, решившая устроить на этом месте добычу соды.

"Вместо того, чтобы модернизировать производство, олигархи полагаются на дискредитированные технологии, дешевую рабочую силу и полицейское насилие. Уничтожая природу, жадные корпорации и чиновники превращают наше будущее в свои миллиарды", - говорится в заявлении.

Социалисты требуют наделить гору, которую они считают уникальным памятником природы и святыней, охранным статусом.