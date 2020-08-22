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12:30

Жители Охты собирают подписи против застройки части Свердловской набережной

фото ЗакС политика Жители Охты собирают подписи против застройки части Свердловской набережной

Жители муниципалитета "Большая Охта" пытаются противостоять планируемой застройке зеленой зоны, прилегающей к гостинице "Охтинская" на Свердловской набережной. Пока в планы города входит разместить здесь жилой квартал для судейского корпуса. Однако сбор протестных подписей продолжает вестись, и накануне их число превысило одну тысячу, о чем говорится в паблике "Большая Охта для жителей".

"Строительство жилого комплекса уничтожит ценности видовой архитектуры. Мы лишимся очередного уникального пейзажа, откуда открывается вид на жемчужины города (Смольный собор, Большеохтинский мост, здание каланчи 12-ой (Охтинской) пожарной части)", - считают активисты.

Вскоре они намерены передать подписи как в администрацию губернатора, так и в администрацию президента. В идеале инициативная группа хочет видеть на важном для нее участке земли благоустроенный парк, поскольку Красногвардейский район - один из худших в городе по обеспеченности зелеными насаждениями.

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