В Петербурге проходит акция в поддержку Хабаровска, Навального, Беларуси и Куштау

В Петербурге у станции метро Гостиный двор 22 августа проходит уже ставшая традиционной субботняя акция в поддержку жителей Хабаровска "Кормим голубей", передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Также собравшиеся выражают солидарность протестам в Беларуси, Куштау и поддержку все еще находящемуся в коме Алексею Навальному.

На мероприятии собралось около 60 человек, среди которых депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. Организаторы акции раздают всем желающим листы с изображением голубя и надписями "#Хабаровск", "#НавальныйЖиви", "#ЖывеБеларусь" и "#КуштауЖиви".

Вдоль Невского у Гостиного двора припарковано три машины правоохранительных органов. На месте находятся полицейские, которые объявили в громкоговоритель, что никакой публичной акции в данном месте и в данное время согласовано не было. Поэтому участники мероприятия могут быть задержаны и доставлены в отдел полиции, заявил сотрудник полиции. Кроме этого, выход с пешеходной части Невского проспекта на проезжую огорожен железным забором.

София Саттарова

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