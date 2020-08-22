18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:00

В Хабаровске прошел 43-й подряд протестный митинг

фото ЗакС политика В Хабаровске прошел 43-й подряд протестный митинг

Жители Хабаровска в течение седьмого уик-энда подряд отправились в несанкционированное шествие по центру города, завершив его митингом у здания администрации. На митинге, как и прежде, звучали слоганы против политики Кремля, президента и нового врио губернатора Михаила Дегтярева. только на этот раз к ним добавились сочувственные плакаты, посвященные оппозиционеру Алексею Навальному, который на минувшей неделе пережил сильнейшее отравление. Местная полиция насчитала на улицах полторы тысячи протестующих.

Демонстранты не забывают о своем изначальном требовании - вернуть к ним в город арестованного по обвинению в организации убийств экс-губернатора края Сергея Фургала. Сегодня же, 22 августа, ЛДПР, к которой принадлежит бывший чиновник, намерена провести онлайн-митинг в его поддержку.

Вечером каждого буднего дня в Хабаровске тоже проходят митинги, только с гораздо более скромной численностью.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

21 августа, 11:46 Фургал: Для любого губернатора полезно пару месяцев посидеть в СИЗО

19 августа, 17:36 Казанский суд арестовал поддержавшего хабаровские протесты активиста

19 августа, 13:50 Жириновского не пустили в СИЗО к Фургалу

18 августа, 14:10 Десятки хабаровчан в 39-й раз вышли на акцию в поддержку Фургала

18 августа, 9:53 Дегтярёв пригласил поддерживающих Фургала граждан войти в формируемый им Народный совет

17 августа, 14:48 Столичный суд арестовал автомобили и 3 млн рублей, принадлежащие Фургалу

17 августа, 9:56 В Хабаровске арестовали поддерживавшего Фургала координатора штаба Навального

15 августа, 22:10 "Белорусам респект и уважение": В центре Петербурга поддержали Минск и Хабаровск

15 августа, 10:26 Жители Хабаровска шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

14 августа, 13:41 Фигурант дела Фургала пожаловался на избиения в СИЗО


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 Профессор Соловей рассказал, какая политическая сделка могла быть между Путиным и Лукашенко

17:50 Неизвестный использовал дымовую шашку на Невском проспекте

17:19 Петербург продаст Ульяновску 29 трамвайных вагонов

16:55 Лукашенко попросил простить силовиков, жестко действовавших на протестах

16:03 Протестующие выстроились вдоль Невского проспекта

15:47 Омский Минздрав вместо яда нашел в биоматериале Навального этанол и кофеин

15:00 В Хабаровске прошел 43-й подряд протестный митинг

14:27 В Петербурге проходит акция в поддержку Хабаровска, Навального, Беларуси и Куштау

14:12 Смольный перечислил выплаты почти 5 тысячам медиков, подхватившим COVID-19 на работе

13:23 Политолог Пастухов об отравлении Навального: Это диагноз всей России

12:30 Жители Охты собирают подписи против застройки части Свердловской набережной

11:42 На здании северо-западного Росприроднадзора возник баннер в поддержку башкирских экоактивистов

10:57 Еще 4921 россиянин заразился коронавирусной инфекцией (в Петербурге +183)

10:24 Находящегося в коме Навального доставили в Берлин

21 августа, 23:23 Второй день пикетов за Навального

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru