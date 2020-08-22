В Хабаровске прошел 43-й подряд протестный митинг

Жители Хабаровска в течение седьмого уик-энда подряд отправились в несанкционированное шествие по центру города, завершив его митингом у здания администрации. На митинге, как и прежде, звучали слоганы против политики Кремля, президента и нового врио губернатора Михаила Дегтярева. только на этот раз к ним добавились сочувственные плакаты, посвященные оппозиционеру Алексею Навальному, который на минувшей неделе пережил сильнейшее отравление. Местная полиция насчитала на улицах полторы тысячи протестующих.

Демонстранты не забывают о своем изначальном требовании - вернуть к ним в город арестованного по обвинению в организации убийств экс-губернатора края Сергея Фургала. Сегодня же, 22 августа, ЛДПР, к которой принадлежит бывший чиновник, намерена провести онлайн-митинг в его поддержку.

Вечером каждого буднего дня в Хабаровске тоже проходят митинги, только с гораздо более скромной численностью.