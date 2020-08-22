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16:03

Протестующие выстроились вдоль Невского проспекта

фото ЗакС политика Протестующие выстроились вдоль Невского проспекта

Участники субботней акции "Кормим голубей", посвященной на этот раз поддержке находящегося в коме Алексея Навального, жителей Беларуси и Хабаровска и защитникам Куштау, встали вдоль Невского проспекта у Гостиного двора. Полиция предупреждает о том, что мероприятие не было согласовано. 

Еще перед началом акции силовики выставили ограждение, отделяющее пешеходную часть улицы от проезжей. Собравшиеся у метро "Гостиный двор" граждане встали вдоль Невского проспекта у этих ограждений со своими плакатами. Проезжающие мимо автомобили сигналили им в поддержку, а участники акции в ответ аплодировали. Полицейские с помощью громкоговорителей призвали петербуржцев не допускать правонарушений и напомнили, что акция не была согласована. С другой стороны ограждения выстроились в цепочку росгвардейцы. Не смотря на предупреждение полиции о возможности задержаний, пока правоохранители никаких действий больше не предпринимают. 

Рядом с Гостиным двором также играют уличные музыканты, некоторые участники протеста и прохожие танцуют. Несколько активистов устроили на Невском проспекте лежачую забастовку.

На акцию 22 августа пришли более ста человек. Среди них депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, а также муниципальные депутаты Алексей Касаткин, Виктор Магер, Светлана Уткина, Сергей Самусев, Евгений Скобелев.

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Сегодняшняя акция на Невском проспекте посвящена поддержке протестующих против официальных итогов выборов президента жителей Беларуси, защитников шихана Куштау, выступающих за возвращение своего арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также находящегося в коме после отравления оппозиционера Алексея Навального. Напомнили на акции и о фигурантах резонансных политических дел в России. 


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