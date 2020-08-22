Протестующие выстроились вдоль Невского проспекта

Участники субботней акции "Кормим голубей", посвященной на этот раз поддержке находящегося в коме Алексея Навального, жителей Беларуси и Хабаровска и защитникам Куштау, встали вдоль Невского проспекта у Гостиного двора. Полиция предупреждает о том, что мероприятие не было согласовано.

Еще перед началом акции силовики выставили ограждение, отделяющее пешеходную часть улицы от проезжей. Собравшиеся у метро "Гостиный двор" граждане встали вдоль Невского проспекта у этих ограждений со своими плакатами. Проезжающие мимо автомобили сигналили им в поддержку, а участники акции в ответ аплодировали. Полицейские с помощью громкоговорителей призвали петербуржцев не допускать правонарушений и напомнили, что акция не была согласована. С другой стороны ограждения выстроились в цепочку росгвардейцы. Не смотря на предупреждение полиции о возможности задержаний, пока правоохранители никаких действий больше не предпринимают.

Рядом с Гостиным двором также играют уличные музыканты, некоторые участники протеста и прохожие танцуют. Несколько активистов устроили на Невском проспекте лежачую забастовку.

На акцию 22 августа пришли более ста человек. Среди них депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, а также муниципальные депутаты Алексей Касаткин, Виктор Магер, Светлана Уткина, Сергей Самусев, Евгений Скобелев.

Сегодняшняя акция на Невском проспекте посвящена поддержке протестующих против официальных итогов выборов президента жителей Беларуси, защитников шихана Куштау, выступающих за возвращение своего арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также находящегося в коме после отравления оппозиционера Алексея Навального. Напомнили на акции и о фигурантах резонансных политических дел в России.

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