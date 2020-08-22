Профессор Соловей рассказал, какая политическая сделка могла быть между Путиным и Лукашенко

Политолог, "кремлинолог" Валерий Соловей считает, что 20 августа в телефонном разговоре президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко могли суметь договориться о транзите власти в Белоруссии, где как минимум две последних недели неспокойно на улицах из-за непризнания гражданами результатов последних президентских выборов. Эксперт не исключает, что один из оппонентов сможет обмануть или перехитрить другого, однако, по имеющимся у него последним сведениям, Лукашенко может изменить Конституцию, через год объявить новые президентские выборы и участвовать в них, предполагает политолог, не будет.

"Договорились о том, что баллотироваться пойдет некий консолидированный кандидат - Виктор Бабарико (банкир, сидящий сейчас в белорусской тюрьме - прим. ЗАКС.Ру). Он более чем устраивает Путина, потому что связан с Москвой ну просто наитеснейшим образом", - предположил он на своем YouTube-канале.

Однако, Соловей считает, что у Лукашенко может появиться непреодолимый соблазн срыва договоренностей, если ситуация с протестами перестанет быть критичной для него и таким образом необходимость в сложении полномочий исчезнет. Профессор при этом не сказал, где и на каких условиях может существовать многолетний белорусский правитель, если ему все же придется уйти в обозримой перспективе.