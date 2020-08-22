Неизвестный использовал дымовую шашку на Невском проспекте

Во время подходящей к концу протестной акции "Кормим голубей" на Невском проспекте в Петербурге кто-то бросил дымовую шашку к автобусной остановке, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

К этому времени у Гостиного двора оставалось около 10-15 активистов. Дым появился примерно в 15 метрах от собравшихся. Кто именно использовал пиротехническое средство - неизвестно. Продавец мороженого, чья тележка находится рядом с местом происшествия, сообщил ЗАКС.Ру, что не видел того, кто кинул шашку. Полиция выясняет обстоятельства.

Мероприятие на Невском проспекте 22 августа было посвящено поддержке жителей Беларуси, Хабаровска, защитников Куштау и находящегося в коме Алексея Навального. Во время акции участники выстраивались вдоль проезжей части, проезжающие машины сигналили в знак одобрения. Некоторых водителей останавливали сотрудники МВД и выписывали штрафы за нарушение правил пользования звуковыми сигналами. Акция проходила мирно, полиция не мешала собравшимся выражать свое мнение.