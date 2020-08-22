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22 августа, 20:24

Ромашки, забор, танцы и дымовуха на акции за Навального, Хабаровск, Куштау и Беларусь

На Невском проспекте у Гостиного двора 22 августа в очередной раз прошла акция "Кормим голубей" в поддержку Хабаровска, где люди требуют вернуть экс-губернатора края в их город. Однако в этот раз петербургские активисты выступали в знак солидарности и с оппозиционером Алексеем Навальным, протестами в Беларуси и защитниками Куштау. Прошло все без задержаний, но не без инцидентов: неизвестный бросил дымовую шашку в 15 метрах от активистов. 

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Акции "Кормим голубей" изначально позиционировалась как мероприятия в знак солидарности с хабаровскими протестами, но в итоге за несколько недель тематика расширилась. На Невском проспекте 22 августа выступали против полицейского произвола, в поддержку госпитализированного в тяжелом состоянии Навального (его сторонники полагают, что оппозиционеру подмешали яд в чай), протестующих против официальных итогов выборов президента в Республике Беларусь и в поддержку защитников горы Куштау в Башкортостане. Участники мероприятия держали в руках листочки с изображением голубей и надписями "#Хабаровск", "#НавальныйЖиви", "#ЖывеБеларусь" и "#КуштауЖиви". 

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В самом начале акции у метро "Гостиный двор" собралось около 50 человек, но позже их число увеличилось до 100-150 человек. Участие в акции принял и депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. Он сказал, что пришел "в поддержку всего того, что происходит". На акции присутствовали и несколько муниципальных депутатов: Светлана Уткина ("Финляндский округ"), Алексей Касаткин ("Васильевский"), Виктор Магер ("Шувалово-Озерки"), Сергей Самусев (№15), Евгений Скобелев ("Автово").

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Выход с пешеходной части Невского проспекта на проезжую заранее был огорожен железным забором - на аналогичной акции 15 августа протестующие выстроились в цепь вдоль дороги. Это же действие активисты повторили и 22 августа, подойдя вплотную к забору со своими плакатами и листами с лозунгами. Несмотря на уже стоящий забор, правоохранительные органы отреагировали на действие протестующих - по обратную сторону от ограды выстроились росгвардейцы.

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Проезжающие мимо машины сигналили активистам, а те радостно хлопали и кричали в ответ. Полицейским такой расклад, судя по всему, пришелся не по нраву: сигналящих водителей стали останавливать находящиеся у поворота на улицу Садовую сотрудники ДПС. Одна из автолюбителей Екатерина рассказала ЗАКС.Ру, что на нее составляют протокол за использование звукового сигнала без основания (ст.12.20 КоАП), так как ее проезду никто не мешал. Водительница отметила, что посигналила из-за солидарности с собравшимися. По ее словам, она, мать троих детей и юрист с высшим образованием, ночами не спала из-за переживаний за состояние Навального. Она назвала произошедшее переходящим все границы:

- Это уже переходит все границы. Я уже не знаю, где та точка, после которой мы перестанем терпеть издевательство над основными принципами жизни, - заявила Екатерина.

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К самим же активистам у Гостиного двора полицейские относились более сдержанно - не задерживали и протоколов не составляли. К первой вставшей в пикет девушке сотрудники правоохранительных органов подошли и попросили продемонстрировать документы, она показала паспорт, но дать переписать данные отказалась. За девушку вступились другие участники акции, после препирательств в течение нескольких минут, полицейские записали только имя пикетчицы и отошли в сторону - больше ни к одному активисту с плакатом они не подходили.

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При этом, полицейские регулярно предупреждали собравшихся в громкоговоритель, что в данном месте и в данное время исполнительные власти города никаких акций не согласовали, а следовательно все присутствующие могут быть задержаны. Угрозы всерьез не воспринимались, да и так и не осуществились, несмотря на то, что поодаль на Невском проспекте стояли автозаки. 

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Среди активистов царила творческая атмосфера. С перфомансом выступила девушка Елизавета, которая с заклееным ртом, с решеткой в руках села на плитку, где лежали бутафорская дубинка и чашка чая. Елизавета заявила, что таким образом выступает против полицейского произвола и в поддержку Навального.

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Поодаль от нее развернули четырехметровый плакат с именами и фамилиями примерно 300 человек. Как пояснила одна из активисток Марина Ширяй, они перечислили политических заключенных и подвергшихся преследованию людей.

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Еще две девушки пришли на акцию с гримом на лицах, как у покойников, и в белых футболках с красными полосками. По их словам, так они решили привлечь внимание к произошедшим с Навальным и к событиям в Беларуси и выражают им свою поддержку. .

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Позже все девушки собрались вместе и устроили лежачую забастовку.

- Против полицейского насилия и за смену власти! - заявила одна из активисток.

Ширяй уточнила, что лежачий протест они намерены проводить регулярно. Действие девушек поразили одного из мужчин. Он подошел к одному из участников акций и поинтересовался:

- Я в Telegram прочитал, что тут какие-то девочки лежали. Это правда?

- Да вот они там лежат, - ответил ему участник акции, указывая на бастующих.

- А, и правда! Фига вы крутые! - радостно произнес мужчина и направился к девушкам.

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В основном же участники мероприятия стояли в пикетах и общались между собой. Один из активистов представившийся Романом пришел с букетом ромашек и раздавал их девушкам. Он пояснил ЗАКС.Ру, что это просто его личная инициатива - выразить таким образом поддержку протестующим.

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Разнообразили акцию и прошедшие мимо кришнаиты, которые играли на барабанах и пели. Часть активистов протанцевали с ними под музыку. Кришнаиты против не были, хоть и заявили, что находятся вне политики. 

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Позже, когда число участников акции уже уменьшилось, а мероприятие, казалось, близилось к завершению, в 15 метрах от собравшихся неизвестный использовал дымовую шашку. Судя по следам на плитке, она прокатилась по пешеходной части Невского в сторону проезжей.

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Шашка быстро потухла, а полицейские бросились выяснять, кто это сделал и зачем. Продавец мороженного, рядом с которым произошел инцидент, сообщил ЗАКС.Ру, что не видел, кто бросил шашку. Это же заявил и находившийся рядом прохожий-очевидец. 


текст: София Саттарова \ фото: Екатерина Хабидулина


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