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10:20

Владельца брошенной на проезжую часть Невского дымовой гранаты установят по отпечаткам пальцев

фото ЗакС политика Владельца брошенной на проезжую часть Невского дымовой гранаты установят по отпечаткам пальцев

Личность гражданина, бросившего вчера дымовую гранату на Невский проспект во время акции солидарности у Гостиного двора, криминалисты установят по отпечаткам пальцев: боеприпас передали специалистам следственно-оперативной группы МВД, информирует Telegram-канал "Подъем".

По сведениям "Фонтанки", на месте была использована советская ручная дымовая граната РДГ-2ч, используемая для имитации пожара.

Напомним, днём ранее неравнодушные протестам в Белоруссии и Хабаровске, а также переживающие за Алексея Навального, петербуржцы собрались в центре города на очередную акцию "Кормим голубей", которую посетили порядка 100 человек. В то же время на Думской улице в колонную выстроились 13 автозаков. Неожиданно охватившая Невский дымовая завеса появилась уже под конец мероприятия. Шашку, предположительно, скинули со второго этажа Гостиного двора.

ЗАКС.Ру рассказывал и показывал, как прошло событие.

 

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