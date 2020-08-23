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14:26

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела за выброшенный в урну российский триколор

фото ЗакС политика Петербуржец стал фигурантом уголовного дела за выброшенный в урну российский триколор

Минувшим днем, 22 августа, петербургские правоохранители задержали 35-летнего жителя Купчино, "проштрафившегося" тем, что выбросил в мусорку российский триколор, информирует "Интерфакс".

Инцидент произошел на Тамбовской улице вчерашним утром. Петербуржец снял флаг с крепления на стене дома и выбросил его в урну. Его задержали буквально сразу же, а брошенный триколор вернул на место сотрудник коммунальных служб.

Возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (Надругательство над гербом или флагом РФ). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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