Российские фармкомпании планируют выпускать до 2 млн доз вакцины от COVID-19 к концу года

Отечественные предприятия уже к концу текущего года собираются начать ежемесячно выпускать до 2 млн доз вакцины от коронавируса, уведомил руководитель Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда".

"Мы исходим из того, что уже в этом месяце будет наработка около 30 тысяч вакцин до конца августа. С сентября мы будем кратно наращивать объемы и должны выйти на производство порядка 1,5–2 млн доз в месяц, постепенно увеличивая объемы до 6 млн в месяц совокупно", - сообщил Мантуров.

За выпуск вакцины будут ответственны такие российские компании, как "Генериум", "Биннофарм" и "Р-фарм". С учетом поступающих заявок, добавил глава Минпромторга, изучается возможность поставки препарата за рубеж, однако первостепенная задача на сегодняшний день – обеспечить внутренний рынок.

Напомним, в РФ с начала пандемии официально зафиксировано свыше 965 тысяч человек, заразившихся COVID-19.

11 августа Россия зарегистрировала вакцину "Спутник V", разработанную центром им. Гамалеи, в октябре свой препарат зарегистрирует научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".