Жители Приморска помитинговали против строительства угольного порта

В Приморске прошел очередной митинг против возведения в черте города угольного порта: на мероприятии привлекли также внимание и к другим экологическим проблемам Ленинградской области, уведомил "МБХ медиа" лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански.

На мероприятии собралось порядка 200 человек.

"Основная повестка митинга – протест против строительства угольного порта. Если его построят, то он убьет весь Карельский перешеек, погубит природу, уникальные реликтовые леса. Уже вырублено 300 гектаров леса и выкуплено за копейки. Кроме того, угольный комплекс будет распространять очень вредную пыль", - поделился Врански.

В Приморске и Выборге, напомним, уже не в первый раз местные жители высказывают свою позицию относительно вырубки леса и строительства опасного, по их мнению, объекта. Периодически активисты выходят на улицы обозначенных городов в пикеты, напоминая согражданам о проблеме.

В январе против одного из наиболее активных противников строительства угольного порта Анатолия Якименко захотели завести дело о массовых беспорядках.

Протестующие активисты представляют собой обозначенную в социальных сетях гражданскую коалицию "Стоп порт".

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