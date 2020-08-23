ОСК оценила ремонт испорченного пожаром крейсера "Адмирал Кузнецов" в 350 млн рублей

Стоимость работ по восстановлению отечественного авианосца "Адмирал Кузнецов" составит порядка 300-350 млн рублей, известил генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, делится ТАСС.

Летом 2021 года его отправят в док, а ВМФ РФ передадут в 2022-м.

"Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 млн руб. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле, и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта "Адмирала Кузнецова", - представил свою позицию Рахманов.

Судно отправят во временный док, который возводится по согласованию с Минобороны. К 2023 году объект будет переделан в капитальное сооружение для постоянной работы с кораблями Северного флота.

Напомним, пожар на "Адмирале Кузнецове" случился 12 декабря 2019 года, когда авианосец стоял на ремонте под Мурманском. В результате ЧП погибли два офицера. Причина происшествия – попадание сварочного материала на груду строительного мусора.