СМИ: Россия может возобновить полеты во Францию и еще несколько стран

Правительство России на этой неделе может объявить о возобновлении авиасообщения с семью странами, в том числе с Францией и Венгрией, пишут "Известия" со ссылкой на источники.

По данным издания, в список попадают Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай). Однако существенного влияния на отрасль открытие полетов в эти страны не окажет: Евросоюз до сих пор не открыл свои границы для россиян, так что полеты во Францию и Венгрию будут единичными. Вероятно, их откроют по "швейцарскому" принципу – для ограниченного круга пассажиров.

Ожидается, что объявить о возобновлении авиасообщения с этими странами могут по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое назначено на 25 августа.

В Росавиации сообщили, что не комментируют вопрос возобновления международных авиаперелетов, которые обсуждают в рамках оперативного штаба. Представитель главы штаба, вице-премьера Татьяны Голиковой, сказал, что пока новых решений о возобновлении полетов в другие страны пока нет.

Ранее Россия возобновила полеты в Швейцарию, но только для тех, у кого есть вид на жительство в этой стране, разрешение на длительное обучение или лечение либо специальное разрешение от швейцарского посольства. Для туристов это направление пока остается недоступным.