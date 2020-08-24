Главврач омской больницы заявил о спасенной жизни Навального

Главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Александр Мураховский заявил, что медики с большими усилиями спасли жизнь политика Алексея Навального, передает РИА "Новости".

"БСМП-1 в Омске с большими усилиями спасли жизнь Алексея Навального, в этом сомневаться нельзя", - сказал Мураховский.

По его словам, врачи немецкой клиники Charite, куда доставили Навального, сообщили в письме омским медикам, что Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии. "Немецкие коллеги нам очень благодарны и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти", - добавил Мураховский.

Навальный впал в кому 20 августа: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Двое суток он находился в больнице Омска, сначала его отказались транспортировать в клинику в Германии, но затем дали разрешение, и 22 августа Навального перевезли в Берлин. Соратники политика уверены, что Навального отравили. Схожий случай произошел с издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым в 2018 году.