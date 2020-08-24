Глава Башкирии просит признать Куштау особо охраняемой территорией

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой признать шихан Куштау особо охраняемой территорией, передает РБК.

Хабиров в обращении отметил, что Куштау, как и другие шиханы Башкирии, относится к памятникам природы регионального значения. В Минприроды это обращение поддержали, заявив, что готовы содействовать в исполнении просьбы главы региона. Представитель ведомства рассказал, что министерство не раз предлагало властям Башкирии создать на горе Куштау особо охраняемую территорию федерального значения с возможным включением шиханов Тратау и Юрактау.

Скандал вокруг Куштау разгорелся в начале августа, когда тысячи жителей Башкирии выступили против разработки ивестнякового месторождения у подножия горы. Башкирская содовая компания собиралась срыть гору. Противники разбили палаточный лагерь у горы, протесты привели к столкновениям с омоновцами и сотрудниками ЧОП. После этого в разных городах России стали выходить на акции в поддержку защитников Куштау. В том числе – в Петербурге, наряду с акциями в поддержку Хабаровска и Беларуси.