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10:41

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 4744 человек

фото ЗакС политика Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 4744 человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 4 744 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших за время эпидемии возросло до 961 493, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Еще 65 пациентов признаны умершими от коронавируса, всего насчитывается, по официальным данным, 16 448 летальных исходов. Выписаны из больниц по выздоровлению за последний день 2 456 человек с соответствующим диагнозом.

В Петербурге в статистику добавили 182 новых случая заражения, всего насчитывается 35 373 заболевших в городе. В Ленобласти заразились еще 27 человек, всего известно о 6 596 зараженных жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 12 364 человек (+62), в Архангельской – до 10 358 (+52), в Коми – до 6 370 (+40). В Псковской области всего заболели 4 434 человека (+50), в Новгородской – 4 195 (+20), в Калининградской – 3 283 (+23). В Вологодской области в статистику внесены 3 148 заболевших (+33), в Карелии – 2 890 (+17), в НАО – 303 (0).

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