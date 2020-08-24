Из минского ИВС выпустили последнего россиянина: вскоре он вернётся домой в Петербург

Задержанного на протестной акции в Минске петербуржца Михаила Дорожкина выпустили из изолятора на улице Окрестина, он вернётся домой уже завтра, поделился с "МБХ медиа" его друг Николай Лялин.

Согласно информации "Sputnik Беларусь", сегодня из ИВС был отпущен последний задержанный в ходе протестов россиянин.

Дорожкин попал в руки к белорусским правоохранителям 9 августа у вокзала в Минске: вероятнее всего, его приняли за российского журналиста. После местонахождение мужчины было неизвестно, МИД РФ также не смог получить о нём какую-либо информацию.

Лишь 20 августа Дорожкина обнаружили в ИВС на Окрестина. Тогда же в российском посольстве в Белоруссии известили, что в изоляторе остаётся лишь один задержанный на акции россиянин.

Днём ранее в Минске прошел очередной многотысячный митинг за отставку Александра Лукашенко: на мероприятии собралось не менее 150 тысяч человек. Демонстранты маршем прошлись по центру города, однако подойдя к резиденции президента столкнулись с военно-полицейским кордоном, преградившим им путь. Сам Лукашенко прилетел на место с автоматом руках. Впрочем, массовыми задержаниями митинг омрачен не был.