18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:48

Кремль отрицает участие Путина в переговорах по отправке Навального в Германию

фото ЗакС политика Кремль отрицает участие Путина в переговорах по отправке Навального в Германию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин не участвовал в переговорах по отправке политика Алексея Навального в клинику в Германии, расшифровку ответа Пескова опубликовала "Медуза" в Telegram-канале.

"Это абсолютно не прерогатива президента. И мы собственно говорили, что это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста "Эха Москвы".

Он добавил, что Путин не участвовал в международных переговорах по этой теме, потому что "здесь нет никакого повода". "Я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения такие, формальности, связанные с вылетом, были решены очень быстро и без каких-либо проблем, собственно, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного", - отметил Песков.

Навальный с 20 августа находится в состоянии комы: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Двое суток он находился в больнице Омска, сначала его отказались транспортировать в клинику в Германии, но затем дали разрешение, и 22 августа Навального перевезли в Берлин. Соратники политика уверены, что Навального отравили. Схожий случай произошел с издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым в 2018 году.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:51 Путин и Лукашенко по телефону обсудили "западное направление" и вакцину от коронавируса

18:45 Нобелевского лауреата Алексиевич, призывавшую Лукашенко уйти, вызвали на допрос в СК Белоруссии

18:33 Плавучий космодром "Морской старт" восстановят за 35 млрд рублей

18:15 УФАС выдвинуло ГУП "Ритуальные услуги" претензии из-за дискриминации в крематории

17:50 Отделение ЛДПР в Петербурге запустило книгу поддержки Фургала

17:28 Немецкая клиника "Шарите": Навального отравили

17:09 Эльман Пашаев снова стал адвокатом Ефремова по делу о смертельном ДТП

16:52 Экс-фигурант "московского дела" Раджабов обжаловал арест за акцию в поддержку Азара

16:28 Суд приостановил рассмотрение дела против Навального о клевете на ветерана

15:58 СК пока не возбудил уголовное дело об отравлении Навального

15:51 Мосгорсуд признал незаконным обыск у Верзилова: силовики выламывали дверь в его квартиру кувалдой

15:30 Путин считает безработицу одной из самых главных проблем России

15:26 Полиция задержала мужчину, кинувшего дымовую шашку во время акции на Невском проспекте

15:01 Спустя два года полиция возбудила дело об избиении петербургского ЛГБТ-активиста

14:36 Несмотря на проливной дождь, хабаровчане в 45-й раз вышли на акцию в поддержку Фургала

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru