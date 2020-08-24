Кремль отрицает участие Путина в переговорах по отправке Навального в Германию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин не участвовал в переговорах по отправке политика Алексея Навального в клинику в Германии, расшифровку ответа Пескова опубликовала "Медуза" в Telegram-канале.

"Это абсолютно не прерогатива президента. И мы собственно говорили, что это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста "Эха Москвы".

Он добавил, что Путин не участвовал в международных переговорах по этой теме, потому что "здесь нет никакого повода". "Я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения такие, формальности, связанные с вылетом, были решены очень быстро и без каких-либо проблем, собственно, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного", - отметил Песков.

Навальный с 20 августа находится в состоянии комы: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Двое суток он находился в больнице Омска, сначала его отказались транспортировать в клинику в Германии, но затем дали разрешение, и 22 августа Навального перевезли в Берлин. Соратники политика уверены, что Навального отравили. Схожий случай произошел с издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым в 2018 году.