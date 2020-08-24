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12:52

КСП проверит выплаты петербургским врачам за работу с COVID-19

фото ЗакС политика КСП проверит выплаты петербургским врачам за работу с COVID-19

Сотрудники Контрольно-счетной палаты Петербурга приступили к проведению контрольного мероприятия "Мониторинг осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой короновирусной инфекцией". Процесс проходит одновременно с соответствующей проверкой Счетной палаты РФ. Петербургским аудитом заведует Юрий Шутов.

Специалисты оценят деятельность органов власти, ответственных за организацию и предоставление выплат медикам, работающим с COVID-19, а именно - комитета финансов, комитета по здравоохранению, комитета по соцполитике и подведомственных им организаций.

Аудиторы изучат, каким образом формируется потребность учреждений в бюджетном финансировании стимулирующих выплат, соблюдение порядка выплат, а также выяснят, насколько своевременно доводятся до петербургских медучреждений средства на выплаты врачам. 

Отметим, материально поддержать медиков, работающих с COVID-больными, поручил несколько месяцев назад Владимир Путин. Врачам должно ежемесячно выделяться по 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу и врачам "скорой" - по 50 тысяч, младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям "скорых" - по 25 тысяч.

Аудит КСП планово должен завершиться 25 сентября текущего года.

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