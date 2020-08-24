Линейки в школах Петербурга проведут только для первоклассников и выпускников

В постановление Смольного об ограничительных мерах в период эпидемии коронавируса внесены изменения, касающиеся проведения традиционных линеек в школах 1 сентября и начала учебного года, сообщили в Смольном.

Линейки под открытым небом проведут только для учащихся первых и одиннадцатых классов. При этом сопровождающие школьников взрослые будут обязаны использовать маски.

Учеба возобновится в очном режиме, в помещениях образовательных организаций. При этом организации по дополнительным общеобразовательным программам смогут начать работу лишь с 14 сентября.

Также поправки в постановление снимают запрет на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных Единый календарный план. Остальные ограничения сохранятся до 20 сентября.