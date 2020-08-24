Смольный продлил запрет на открытие кинотеатров и фудкортов до 20 сентября

Петербургский градоначальник Александр Беглов пролонгировал запрет на посещение располагающихся в торговых центрах кинотеатров и ресторанных двориков: соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного.

"Ограничения, предусмотренные постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняются до 20 сентября", - указано в сообщении Смольного.

В то же время снимаются ограничения на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план.

Спортивные и образовательные мероприятия можно будет проводить только при соблюдении всех правил и рекомендаций Роспотребнадзора. Например, на школьной линейке и родителям, и ученикам следует носить СИЗ.

Ранее, напомним, управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко подал иск к Смольному, требуя открыть фудкорты в торговых центрах. Заседание суда назначено на сентябрь. Перед этим он обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову с призывом открыть торговые центры. После этого ТК начали работать с некоторыми ограничениями. В конце июля Левченко пригласил Беглова посетить "Сити Молл", чтобы убедиться, что риск заразиться коронавирусом там "ниже, чем в общественном транспорте или бане".

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