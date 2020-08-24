18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:36

Несмотря на проливной дождь, хабаровчане в 45-й раз вышли на акцию в поддержку Фургала

фото ЗакС политика Несмотря на проливной дождь, хабаровчане в 45-й раз вышли на акцию в поддержку Фургала

Хабаровчане не оставляют попытки добиться от властей справедливости и открытого суда над экс-главой края Сергеем Фургалом уже 45-й день подряд: десятки человек вышли на улицы города в поддержку арестованного управленца, информирует Dvhab.

Невзирая на проливной дождь, собравшиеся на акции скандируют: "Я/МЫ Сергей Фургал!", "Свободу Фургалу!".

Напомним, бывшего краевого губернатора отправили в столичное СИЗО 9 июля, обвинив в убийствах 15-летней давности. С тех пор жители Хабаровского края ежедневно выходят на акции протеста, требуя его возвращения на родину и открытого судебного процесса.

Сам он недавно пообщался с членами ОНК и сообщил, что, как ему кажется, любому губернатору следует побывать в изоляторе, "чтобы понимать, что это такое, и на себе это ощутить".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:50 Отделение ЛДПР в Петербурге запустило книгу поддержки Фургала

23 августа, 10:20 Владельца брошенной на проезжую часть Невского дымовой гранаты установят по отпечаткам пальцев

22 августа, 15:00 В Хабаровске прошел 43-й подряд протестный митинг

21 августа, 11:46 Фургал: Для любого губернатора полезно пару месяцев посидеть в СИЗО

19 августа, 17:36 Казанский суд арестовал поддержавшего хабаровские протесты активиста

19 августа, 13:50 Жириновского не пустили в СИЗО к Фургалу

18 августа, 14:10 Десятки хабаровчан в 39-й раз вышли на акцию в поддержку Фургала

18 августа, 9:53 Дегтярёв пригласил поддерживающих Фургала граждан войти в формируемый им Народный совет

17 августа, 14:48 Столичный суд арестовал автомобили и 3 млн рублей, принадлежащие Фургалу

17 августа, 9:56 В Хабаровске арестовали поддерживавшего Фургала координатора штаба Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:51 Путин и Лукашенко по телефону обсудили "западное направление" и вакцину от коронавируса

18:45 Нобелевского лауреата Алексиевич, призывавшую Лукашенко уйти, вызвали на допрос в СК Белоруссии

18:33 Плавучий космодром "Морской старт" восстановят за 35 млрд рублей

18:15 УФАС выдвинуло ГУП "Ритуальные услуги" претензии из-за дискриминации в крематории

17:50 Отделение ЛДПР в Петербурге запустило книгу поддержки Фургала

17:28 Немецкая клиника "Шарите": Навального отравили

17:09 Эльман Пашаев снова стал адвокатом Ефремова по делу о смертельном ДТП

16:52 Экс-фигурант "московского дела" Раджабов обжаловал арест за акцию в поддержку Азара

16:28 Суд приостановил рассмотрение дела против Навального о клевете на ветерана

15:58 СК пока не возбудил уголовное дело об отравлении Навального

15:51 Мосгорсуд признал незаконным обыск у Верзилова: силовики выламывали дверь в его квартиру кувалдой

15:30 Путин считает безработицу одной из самых главных проблем России

15:26 Полиция задержала мужчину, кинувшего дымовую шашку во время акции на Невском проспекте

15:01 Спустя два года полиция возбудила дело об избиении петербургского ЛГБТ-активиста

14:36 Несмотря на проливной дождь, хабаровчане в 45-й раз вышли на акцию в поддержку Фургала

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru