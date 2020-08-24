Несмотря на проливной дождь, хабаровчане в 45-й раз вышли на акцию в поддержку Фургала

Хабаровчане не оставляют попытки добиться от властей справедливости и открытого суда над экс-главой края Сергеем Фургалом уже 45-й день подряд: десятки человек вышли на улицы города в поддержку арестованного управленца, информирует Dvhab.

Невзирая на проливной дождь, собравшиеся на акции скандируют: "Я/МЫ Сергей Фургал!", "Свободу Фургалу!".

Напомним, бывшего краевого губернатора отправили в столичное СИЗО 9 июля, обвинив в убийствах 15-летней давности. С тех пор жители Хабаровского края ежедневно выходят на акции протеста, требуя его возвращения на родину и открытого судебного процесса.

Сам он недавно пообщался с членами ОНК и сообщил, что, как ему кажется, любому губернатору следует побывать в изоляторе, "чтобы понимать, что это такое, и на себе это ощутить".