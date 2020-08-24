Полиция задержала мужчину, кинувшего дымовую шашку во время акции на Невском проспекте

Полицейские задержали 26-летнего петербуржца в Центральном районе, которого подозревают в том, что он на пикетах у Гостиного двора 22 августа бросил дымовую шашку на Невском проспекте, сообщили в петербургском управлении МВД.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Напомним, когда акция уже подходила к завершению, ориентировочно в 17:45 мужчина бросил шашку на проезжую часть у автобусной остановки, и пространство вокруг заволокло черным дымом. В полиции подчеркнули, что шашка угрозы для жизни и здоровья граждан не представляла, а хулиган скрылся с места происшествия.

В итоге был задержан 26-летний неработающий петербуржец по месту жительства в Центральном районе. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

22 августа у Гостиного двора проходила акция солидарности, на которой поддержали Хабаровск, Беларусь, Куштау и политика Алексея Навального. В ней участвовали более сотни человек, акция прошла мирно и без задержаний.