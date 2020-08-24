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15:51

Мосгорсуд признал незаконным обыск у Верзилова: силовики выламывали дверь в его квартиру кувалдой

фото ЗакС политика Мосгорсуд признал незаконным обыск у Верзилова: силовики выламывали дверь в его квартиру кувалдой

Городской суд Москвы счёл, что обыск, проведённый дома у издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, проходящего свидетелем по "московскому делу", был нелегитимным, уведомил глава "Агоры" Павел Чиков у себя в Telegram-канале.

Силовики ворвались домой к участнику Pussy Riot 21 июня, выломав дверь в его квартиру кувалдой. Басманный суд признал данные действия законными лишь спустя два дня после инцидента.

Представлявший интересы Верзилова адвокат Леонид Соловьёв указал на "существенные нарушения уголовно-процессуального закона" в решении суда. Мосгорсуд обозначенные доводы признал существенными.

"Жалобу удовлетворили, постановление отменили и направили на новое рассмотрение", - подытожил Соловьёв.

К Верзилову вломились утром 21 июня, после чего он перестал выходить на связь, сообщив лишь, что ему выламывают дверь. Вечером стало известно, что следователи в течение дня допрашивали его в рамках "московского дела".

Отметим, в течение следующих двух недель у дома акциониста, его подруги и матери прошли ещё семь обысков. После одного из них в отношении Верзилова возбудили уголовное дело о двойном гражданстве из-за наличия у него канадского паспорта.

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