Суд приостановил рассмотрение дела против Навального о клевете на ветерана

Мировой суд судебного участка N320 по Бабушкинскому району Москвы приостановил производство по делу о клевете в отношении политика Алексея Навального, передает "Интерфакс".

Решение суд принял на фоне комы Навального и его лечения в немецкой клинике. Возобновить процесс планируется после выздоровления политика. В отношении него сохранена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Навальный с 20 августа находится в состоянии комы: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Двое суток он находился в больнице Омска, сначала его отказались транспортировать в клинику в Германии, но затем дали разрешение, и 22 августа Навального перевезли в Берлин.

Соратники политика уверены, что Навальный был отравлен. Схожий случай произошел с издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым в 2018 году. Правительство Германии также считает, что Навального с большой долей вероятности отравили.

Дело о клевете на Навального завели в середине июня из-за комментария в Twitter к видеоролику, участники которого агитировали за принятие поправок в Конституцию. В этом ролике снялся ветеран Игнат Артеменко, внук которого позже заявил, что Навальный оскорбил его деда.