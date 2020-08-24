Экс-фигурант "московского дела" Раджабов обжаловал арест за акцию в поддержку Азара

Адвокаты экс-фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на арест в 18 суток, назначенный Раджабову после задержания на акции в поддержку спецкора "Новой газеты" Ильи Азара в Москве, передает "МБХ медиа".

По словам координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, защита настаивает, что в отношении Раджабова были нарушены права на свободу, личную неприкосновенность, свободу мирных собраний и на справедливый суд.

Раджабова арестовали на 18 суток в июне после шествия в поддержку Азара. После этого в конце июля его оштрафовали на 300 тысяч рублей за еще одну акцию в поддержку журналиста, вменив повторное нарушение правил проведения акции.