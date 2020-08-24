Эльман Пашаев снова стал адвокатом Ефремова по делу о смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов заключил новое соглашение о сотрудничестве с адвокатом Эльманом Пашаевым, от услуг которого ранее отказался, передает РИА "Новости".

Ефремов на заседании Пресненского суда Москвы 21 августа заявил, что намерен оставить Пашаева в качестве консультанта и нанять вместо него другого юриста: например, Генри Резника или Генриха Падву. Отказ от услуг Пашаева тогда Ефремов объяснил тем, что над юристом "посмеиваются" представители потерпевшей стороны.

Ранее Федеральная палата адвокатов России возбудила в отношении Пашаева и Александра Добровинского дисциплинарные дела за нарушение адвокатской этики.

Ефремов заключен под домашний арест после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь.