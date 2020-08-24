Отделение ЛДПР в Петербурге запустило книгу поддержки Фургала

Петербургское отделение ЛДПР объявило о запуске акции "Книга поддержки Сергея Фургала", предназначенной для записи пожеланий арестованному экс-губернатору Хабаровского края.

До 31 августа с 12:00 до 21:00 петербуржцы смогут оставить свои слова солидарности и пожелания Фургалу в петербургском офисе ЛДПР на улице Маркина. При входе нужно сообщить охране о своем намерении подписаться, книга будет расположена у входа в актовый зал на первом этаже. Затем ее передадут в центральный аппарат партии: либерал-демократы обещают сделать "все возможное, чтобы она дошла до главного адресата" - Фургала.

"До сих пор никто из партийцев не может попасть к Сергею Фургалу. В посещениях отказывают даже нашему председателю Владимиру Жириновскому. Но мы хотим рассказать Сергею Ивановичу о своей поддержке, хотим показать ему, что Петербург с ним", - заявил лидер петербургского отделения ЛДПР Юрий Ломакин.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.

Фото: ЛДПР