18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:50

Отделение ЛДПР в Петербурге запустило книгу поддержки Фургала

фото ЗакС политика Отделение ЛДПР в Петербурге запустило книгу поддержки Фургала

Петербургское отделение ЛДПР объявило о запуске акции "Книга поддержки Сергея Фургала", предназначенной для записи пожеланий арестованному экс-губернатору Хабаровского края.

До 31 августа с 12:00 до 21:00 петербуржцы смогут оставить свои слова солидарности и пожелания Фургалу в петербургском офисе ЛДПР на улице Маркина. При входе нужно сообщить охране о своем намерении подписаться, книга будет расположена у входа в актовый зал на первом этаже. Затем ее передадут в центральный аппарат партии: либерал-демократы обещают сделать "все возможное, чтобы она дошла до главного адресата" - Фургала.

"До сих пор никто из партийцев не может попасть к Сергею Фургалу. В посещениях отказывают даже нашему председателю Владимиру Жириновскому. Но мы хотим рассказать Сергею Ивановичу о своей поддержке, хотим показать ему, что Петербург с ним", - заявил лидер петербургского отделения ЛДПР Юрий Ломакин.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.

Фото: ЛДПР

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:36 Несмотря на проливной дождь, хабаровчане в 45-й раз вышли на акцию в поддержку Фургала

23 августа, 10:20 Владельца брошенной на проезжую часть Невского дымовой гранаты установят по отпечаткам пальцев

22 августа, 15:00 В Хабаровске прошел 43-й подряд протестный митинг

21 августа, 11:46 Фургал: Для любого губернатора полезно пару месяцев посидеть в СИЗО

19 августа, 17:36 Казанский суд арестовал поддержавшего хабаровские протесты активиста

19 августа, 13:50 Жириновского не пустили в СИЗО к Фургалу

18 августа, 14:10 Десятки хабаровчан в 39-й раз вышли на акцию в поддержку Фургала

18 августа, 9:53 Дегтярёв пригласил поддерживающих Фургала граждан войти в формируемый им Народный совет

17 августа, 14:48 Столичный суд арестовал автомобили и 3 млн рублей, принадлежащие Фургалу

17 августа, 9:56 В Хабаровске арестовали поддерживавшего Фургала координатора штаба Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:50 Вишневский: По чьему приказу отравили Навального - узнаем, когда сменится власть

20:21 За время пандемии убытки российской киноиндустрии составили не менее 15 млрд рублей

19:50 Олег Навальный обвинил главврача омской больницы, где лежал его брат, в "наглой лжи всему миру"

19:21 Облсуд Архангельска отказал в регистрации кандидатом на выборах защитнику Шиеса

19:06 КРТИ выделил на планировку территории для станции метро "Гавань" почти 10 млн рублей

18:51 Путин и Лукашенко по телефону обсудили "западное направление" и вакцину от коронавируса

18:45 Нобелевского лауреата Алексиевич, призывавшую Лукашенко уйти, вызвали на допрос в СК Белоруссии

18:33 Плавучий космодром "Морской старт" восстановят за 35 млрд рублей

18:15 УФАС выдвинуло ГУП "Ритуальные услуги" претензии из-за дискриминации в крематории

17:50 Отделение ЛДПР в Петербурге запустило книгу поддержки Фургала

17:28 Немецкая клиника "Шарите": Навального отравили

17:09 Эльман Пашаев снова стал адвокатом Ефремова по делу о смертельном ДТП

16:52 Экс-фигурант "московского дела" Раджабов обжаловал арест за акцию в поддержку Азара

16:28 Суд приостановил рассмотрение дела против Навального о клевете на ветерана

15:58 СК пока не возбудил уголовное дело об отравлении Навального

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru