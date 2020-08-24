УФАС выдвинуло ГУП "Ритуальные услуги" претензии из-за дискриминации в крематории

Петербургское отделение ФАС уличило ГУП "Ритуальные услуги" в доминировании на похоронном рынке Северной столицы: предприятию дали полтора месяца на снижение "аппетита".

В пресс-службе антимонопольного органа уведомили, что претензии к ГУП, которому подведомственен единственный городской крематорий, предъявил владелец частной компании "Похоронная служба" Борис Гладилин.

Предприятие отказалось заключать договор с фирмой бизнесмена на оказание похоронных услуг: в то же время у агентства СПбРК, Мемориальной Компании Силовых Структур (МКСС) и службы "Обряд" подобных "коллизий" не возникало.

"Таким образом, действия ГУПа создают преимущественные условия для хозсубъектов конкурентов", - уточнили в УФАС.

"Ритуальным услугам" направлено предупреждение вплоть до 16 октября прийти к консенсусу с "Похоронной службой" и заключить с фирмой договор. Если этого сделано не будет, УФАС грозится возбудить производство.