Нобелевского лауреата Алексиевич, призывавшую Лукашенко уйти, вызвали на допрос в СК Белоруссии

Обладательницу Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский Следственный комитет в рамках дела о призыву к свержению власти в стране, оповестил Координационный совет оппозиции.

Ранее Алексиевич обратилась к нынешнему главе государства Александру Лукашенко, призывая его, не потеряв лицо, уйти в ближайшее время в отставку.

"Убирайся, пока не поздно, пока ты ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти", - говорила литератор.

Начиная с 9 августа белорусы выходят на улицы, требуя признать прошедшие выборы президента, на которых победил с огромным отрывом Лукашенко, нелегитимными. Ключевой оппонент Лукашенко Светлана Тихановская под давлением вынуждена была покинуть страну, опасаясь за жизни своих детей.

Позднее был учрежден Координационный совет оппозиции, в отношении которого также возбуждено дело о причинении вреда нацбезопасности Белоруссии.