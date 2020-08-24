Облсуд Архангельска отказал в регистрации кандидатом на выборах защитнику Шиеса

Областной суд Архангельска отклонил жалобу противника строительства "экотехнопарка" в Шиесе Олега Мандрыкина на отказ облизбиркома в регистрации кандидатом на грядущих выборах главы региона, делится "Новая газета".

Мандрыкин победил в ходе праймериз, которые были проведены защитниками Шиеса. В электоральном процессе он собирался участвовать при поддержке "Яблока".

Не так давно архангельский облизбирком отказался принимать 23 из 198 поданных им подписей, не став регистрировать его кандидатом для участия в выборах регионального главы.

"Мандрыкин настаивал: несмотря на то, что закон прямо запрещает использовать глав и работников администраций в сборе подписей, они активно вмешивались в процесс, оказывая давление на депутатов и препятствуя сбору подписей. В суде были представлены оригиналы подписных листов, однако он все равно принял решение не в пользу "кандидата Шиеса"", - уточнили в "Новой газете".

Выборы руководителя Архангельской области пройдут с 11 по 13 сентября текущего года. Отставка экс-главы региона Игоря Орлова случилась в апреле. Ей предшествовали напряженные отношения с поморским населением и, в частности, открытый конфликт с протестующими экоактивистами на станции Шиес.