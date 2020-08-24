Олег Навальный обвинил главврача омской больницы, где лежал его брат, в "наглой лжи всему миру"

Брат оппозиционера Алексея Навального Олег считает, что главный врач омской больницы, где в течение двух суток лежал политик, Александр Мураховский намеренно оттягивал его транспортировку за рубеж. Своим мнением он поделился на своей странице в Facebook.

В частности, Олег Навальный указал, что примерно "за час до того, как ему поступила команда отпустить" [брата за границу], медик настаивал, что пациент нетранспортабелен. При этом остальные врачи больницы уверяли, что он стабилен, поэтому его можно перевозить.

Кроме того, пишет брат политика, Мураховский не давал родственникам консультироваться с прибывшими в сибирский город немецкими врачами.

"Именно он нагло врал всему миру, что диагноз - нарушение обмена веществ, а отравление полностью исключено", - уверен Олег.

Ранее сегодня в берлинской клинике "Шарите" оповестили, что анализы Алексея Навального указывают на то, что его отравили. Конкретизировать токсин можно будет после повторного обширного анализа. Предварительно известно, что вещество относится к группе "ингибиторов холинэстеразы".

20 августа Алексей Навальный резко почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет был вынужден экстренно приземлиться в Омске. После политика двое суток держали в омской больнице перед тем, как позволить транспортировать его в немецкую клинику. Уверенные в том, что имело место покушение на убийство и намеренное отравление, его соратники считают, что российская власть выжидала эти два дня неспроста и что была задача скрыть следы присутствия токсина в его организме. Подобный случай произошел в 2018 году с участником Pussy Riot Петром Верзиловым.