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20:50

Вишневский: По чьему приказу отравили Навального - узнаем, когда сменится власть

фото ЗакС политика Вишневский: По чьему приказу отравили Навального - узнаем, когда сменится власть

Петербургский парламентарий Борис Вишневский выражает надежду на то, что люди, которые могут быть причастны к отравлению оппозиционера Алексея Навального, "долгие годы проведут в тюрьме". Свою позицию он представил в личном Telegram-канале.

"Правду могло бы установить международное расследование, но мы видим, как уже пять лет российские власти цинично блокируют международное расследование убийства Бориса Немцова", - указывает депутат. 

В то же время, уверен Вишневский, установить личность человека, санкционировавшего отравление Навального, можно будет лишь тогда, "когда сменится власть".

Ранее сегодня в берлинской клинике "Шарите" оповестили, что анализы Алексея Навального указывают на то, что его отравили. Конкретизировать токсин можно будет после повторного обширного анализа. Предварительно известно, что вещество относится к группе "ингибиторов холинэстеразы". 

Политику стало плохо 20 августа во время рейса Томск - Москва. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда его госпитализировали в местную инфекционную больницу. В течение двух суток Навального удерживали в медучреждении, не давая разрешения на его транспортировку в ФРГ. Соратники политика полагают, что таким образом врачи могли попытаться скрыть следы воздействия токсина, однако омские медики заверяют, что никаких опасных веществ в организме Навального найдено не было - разве что, этанол и кофеин. При этом МК представил детальную картину путешествия оппозиционера по Сибири: утверждается, что он не употреблял спиртного и вёл здоровый образ жизни.

Навальный по-прежнему находится в искусственной коме.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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